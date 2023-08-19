Зеленський: Українці вже навчаються на шведських Gripen, обговоримо їхнє надання

Українські льотчики вже почали участь в ознайомчому навчанні на шведських винищувачах JAS 39 Gripen, про що було домовлено раніше цього року.

Про це на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент "Європейської правди".

"Літаки Gripen – це гордість Швеції. Я впевнений, що Gripen можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участі українців, наших пілотів, уже почались", – оголосив президент.

Він додав, що зі шведським прем’єром детально обговорив майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання Gripen".

"Я буду зустрічатись зі спікером парламенту, представниками парламентських сил і буду порушувати це питання як одне з ключових для захисту нашого неба", – сказав Зеленський.

Український уряд неодноразово звертався по допомогу з винищувачами до кількох країн, зокрема і Швеції. Запити були зроблені ще влітку 2022 року, а вже в лютому 2023-го український міністр оборони Олексій Резніков висловив бажання України отримати JAS 39 Gripen.

Але на "Рамштайні" в червні Резніков заявив, що Київ зосереджений насамперед на отриманні винищувачів F-16.

Ще у травні міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував навчання кількох українських льотчиків на JAS 39 Gripen у відповідь на прохання української сторони. Цю домовленість шведське Міноборони підтвердило в червні.

У суботу вранці президент почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською. Там він мав зустрітись із премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом й головами парламентських партій.