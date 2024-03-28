Міністр оборони Швеції: Обговорення про надання Україні Gripen тривають

Шведський міністр оборони Пол Йонсон підтвердив, що після остаточного вступу в Північноатлантичний Альянс країна не виключає можливості постачання своїх винищувачів Gripen в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв’ю Kyiv Independent.

Раніше Йонсон говорив, що Швеція не може ухвалити рішення про надання Києву своїх винищувачів, поки не стане членом НАТО – цей процес завершився на початку березня.

"Обговорення тривають, і вони відбуваються в межах коаліції з винищувачів", – зазначив голова шведського Міноборони на питання про нинішній стан цих дискусій.

Він також нагадав, що Швеція також є частиною цієї коаліції, яка допомагає Україні отримати винищувачі F-16 американського виробництва та провести необхідну підготовку для пілотів і персоналу.

Окремо Йонсон наголосив, що Європа повинна посилити свою військову підтримку України та "компенсувати частину підтримки, яка зменшується", маючи на увазі США.

У серпні 2023 року під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювали надання Україні винищувачів Gripen.

Восени ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції обережно готує ґрунт для потенційної передачі Україні винищувачів Gripen.