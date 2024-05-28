Кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани з надсилання винищувачів Gripen Україні через зосередження на поставках винищувачів F-16.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон інформаційному агентству TT у Брюсселі, його слова наводить видання Aftonbladet, пише "Європейська правда".

За словами шведського міністра, інші країни, що входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою системи Gripen.

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"Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16", – пояснив Йонсон.

Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні винищувачі F-16. Очікується, що перші літаки будуть поставлені цього року.

"Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це (постачання Gripen. – Ред.) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16", – сказав міністр оборони Швеції.

Він додав, що наразі поставка Gripen не відповідає поглядам коаліції на впровадження двох систем винищувальної авіації одночасно.

Восени ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції обережно готує ґрунт для потенційної передачі Україні винищувачів Gripen.

Згодом Пол Йонсон заявив, що після остаточного вступу в НАТО Швеція не виключає можливості постачання винищувачів Gripen в Україну.

У серпні 2023 року під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювали надання Україні винищувачів Gripen.