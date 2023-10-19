ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen

Уряд Швеції обережно готує ґрунт для потенційної передачі Україні винищувачів Gripen.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

У матеріалі йдеться, що рішення Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів передати винищувачі F-16 Києву зробило надання Україні Gripen більш обговорюваним предметом допомоги з боку Швеції.

Припускають, що може пройти до року, перш ніж літаки опиняться в Україні, оскільки пілоти та інженери потребуватимуть навчання з незнайомими системами.

Gripen можуть суттєво допомогти Києву контролювати свій повітряний простір, адже вважаються відносно дешевими й простимт в обслуговуванні, та може працювати з коротших, вужчих злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані злітно-посадкові смуги на прямих ділянках автомагістралей.

Це зменшує ризик скупчення літаків на великій базі та їх знищення внаслідок однієї ворожої атаки. До того ж, літаки мають спеціальне обладнання для протидії російським винищувачам та радарним системам класу "земля-повітря".

Раніше уряд Швеції оголосив про виділення Україні 14-го пакета військової допомоги та розповів про підготовку рішення щодо можливої передачі винищувачів Gripen.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявляв, що Збройним силам Швеції та Шведському управлінню оборонного озброєння доручено вивчити можливість передачі або експорту в Україну винищувачів Gripen.

"Уряд ухвалив рішення доручити… оцінити умови, на яких Швеція може зробити свій внесок у сфері бойових літаків. Ми можемо зробити це шляхом розширення нашої участі в коаліції F-16 або шляхом передачі в дар або експорту системи Gripen", – сказав Йонсон.

Очікують, що оцінка буде готова до 6 листопада.

Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів. Раніше українські льотчики і наземний персонал мали можливість випробувати у Швеції літаки Gripen.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювалось надання Україні винищувачів Gripen.