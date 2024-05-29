Білий дім: США не змінять політику щодо підтримки Ізраїлю через удар по Рафаху

В адміністрації президента Сполучених Штатів заявили, що авіаудар Ізраїля по терористичному угрупованню ХАМАС у Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинців, не змінить політику США щодо підтримки Єврейської держави.

Як пише "Європейська правда", про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє AP.

Відповідаючи на запитання, чи призведе цей удар до змін у політиці США, Кірбі зазначив: "Я не можу говорити про жодні зміни в політиці".

За його словами, Ізраїль не порушив "червону лінію" президента Джо Байдена щодо попередження не постачати наступальні озброєння, оскільки той не розпочав і, як видається США, не розпочне повномасштабного наземного вторгнення в місто на півдні Гази.

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"Все, що ми бачимо, говорить нам про те, що вони не переходять до масштабної наземної операції в населених пунктах в центрі Рафаха", – сказав Кірбі.

Представник Білого дому наголосив, що Байден "не ухвалює рішень на основі популярності або опитувань громадської думки тут або у світі", але визнав, що це не в інтересах США або "наших ізраїльських партнерів, щоб вони стали ще більш ізольованими" на світовій арені.

Він назвав загибель людей "нестерпною та жахливою", а також додав, що США стежать за результатами розслідування цього удару Ізраїлем, який припускає, що загибель цивільних осіб стала наслідком вторинного вибуху після успішного удару по двох бойовиках ХАМАС.

"Ми також багато разів говорили, що Ізраїль повинен вжити всіх можливих заходів обережності, щоб зробити більше для захисту життя невинних людей", – вказав Кірбі.

Раніше ЗМІ повідомили, що Білий дім все ще оцінює, чи є удар Ізраїлю, внаслідок якого в неділю загинуло щонайменше 45 переміщених палестинців у наметовому таборі в Рафаху, перетином "червоної лінії".

Авіаудар став найсмертоноснішим інцидентом в Рафаху з моменту початку наступу Ізраїлю на місто на початку травня. Це сталося всього через кілька днів після того, як Міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю негайно припинити військові операції в Рафаху.

Водночас міністри закордонних справ ЄС обговорили можливі санкції проти Ізраїлю через недотримання міжнародного гуманітарного права.