Белый дом: США не изменят политику поддержки Израиля из-за удара по Рафаху

В администрации президента Соединенных Штатов заявили, что авиаудар Израиля по террористической группировке ХАМАС в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев, не изменит политику США по поддержке Еврейского государства.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает AP.

Отвечая на вопрос, приведет ли этот удар к изменениям в политике США, Кирби отметил: "Я не могу говорить ни о каких изменениях в политике".

По его словам, Израиль не нарушил "красную линию" президента Джо Байдена относительно предупреждения не поставлять наступательные вооружения, поскольку тот не начал и, как представляется США, не начнет полномасштабного наземного вторжения в город на юге Газы.

Реклама:

"Все, что мы видим, говорит нам о том, что они не переходят к масштабной наземной операции в населенных пунктах в центре Рафаха", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Байден "не принимает решений на основе популярности или опросов общественного мнения здесь или в мире", но признал, что это не в интересах США или "наших израильских партнеров, чтобы они стали еще более изолированными" на мировой арене.

Он назвал гибель людей "невыносимой и ужасной", а также добавил, что США следят за результатами расследования этого удара Израилем, который предполагает, что гибель гражданских лиц стала следствием вторичного взрыва после успешного удара по двум боевикам ХАМАС.

"Мы также много раз говорили, что Израиль должен принять все возможные меры предосторожности, чтобы сделать больше для защиты жизни невинных людей", – указал Кирби.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом все еще оценивает, является ли удар Израиля, в результате которого в воскресенье погибли по меньшей мере 45 перемещенных палестинцев в палаточном лагере в Рафахе, пересечением "красной линии".

Авиаудар стал самым смертоносным инцидентом в Рафахе с момента начала наступления Израиля на город в начале мая. Это произошло всего через несколько дней после того, как Международный суд ООН приказал Израилю немедленно прекратить военные операции в Рафахе.

В то же время министры иностранных дел ЕС обсудили возможные санкции против Израиля из-за несоблюдения международного гуманитарного права.