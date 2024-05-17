ЄС затвердив заборону ще чотирьох пропагандистських ресурсів РФ
Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити мовлення на території Європейського Союзу ще чотирьох ЗМІ, які поширюють та підтримують російську пропаганду та загарбницьку війну проти України: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.
В ЄС відзначили, що згадані ЗМІ перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва Російської Федерації і відіграють важливу роль у розгортанні та підтримці загарбницької війни Росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх з нею країн.
Втім, як уточнили в Раді ЄС, посилаючись на Хартію основоположних прав, узгоджені в п’ятницю заходи не перешкоджатимуть цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в Європейському Союзі іншу діяльність, окрім мовлення, наприклад, проводити дослідження та брати інтерв'ю.
Російська Федерація проводить систематичну міжнародну кампанію маніпулювання ЗМІ та інформацією, втручання та грубого викривлення фактів з метою виправдання та підтримки своєї повномасштабної агресії проти України, а також посилення своєї стратегії дестабілізації сусідніх країн, ЄС та його держав-членів.
Зокрема, пропаганда, інформаційні маніпуляції та втручання неодноразово і послідовно були спрямовані проти української держави та її органів влади, українських громадян, а також європейських політичних партій, особливо у виборчі періоди, а також проти громадянського суспільства, шукачів притулку, російських етнічних меншин, гендерних меншин та функціонування демократичних інститутів в ЄС та його державах-членах.
Раніше вже з’являлися повідомлення, що Єврокомісія хоче внести до санкційного списку інформаційний ресурс Voice of Europe.
Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія запровадила санкції.
"Российская газета" є офіційним друкованим виданням уряду РФ. Минулої осені Болгарія видворила з країни із забороною в’їзду до ЄС співробітника цього ресурсу за порушення, що, за заявами уряду Болгарії, не були пов’язані з журналістською діяльністю.
Нагадаємо, ще на початку березня 2022 року за рішенням Ради ЄС у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik.