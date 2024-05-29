В ЕС в этом году фиксируют двукратный рост кибератак: за многими стоит РФ

Руководитель агентства Евросоюза по вопросам сетевой и информационной безопасности Юхан Лепасаар заявил, что количество кибератак в 2024 году удвоилось, и утверждает, что за многими из них стоит Россия.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Associated Press.

По словам высокопоставленного чиновника по кибербезопасности ЕС, число подрывных кибератак в Евросоюзе, многие из которых связаны с поддерживаемыми РФ группировками, за последние месяцы удвоилось, и они также нацелены на сервисы, связанные с выборами.

"Количество хактивистских атак против европейской инфраструктуры – субъектов угрозы, основной целью которых является причинение дезорганизации, – удвоилось с четвертого квартала 2023 года до первого квартала 2024 года", – подчеркнул Лепасаар, добавив, что это "довольно значительный рост".

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Он отметил, что методы атак, хотя и не всегда успешные, часто испытывались в Украине, а затем распространялись на страны Евросоюза.

"Это часть российской захватнической войны, которую они физически ведут в Украине, но также и в цифровой форме по всей Европе", – указал чиновник.

Лепасаар также назвал большой угрозой дезинформацию и манипулирование информацией с помощью искусственного интеллекта.

Ранее Совет ЕС призвал соответствующие органы Евросоюза и стран-членов активизировать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить иностранного вмешательства в выборы.

Напомним, на прошлой неделе ЕС утвердил запрет еще четырех пропагандистских ресурсов России.

Также недавно Еврокомиссия начала расследование в отношении Meta из-за недостаточной борьбы с дезинформацией РФ.