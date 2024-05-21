ЄС закликав посилено протидіяти можливим спробам втручання у вибори

Рада ЄС закликала відповідні органи Євросоюзу та країн-членів активізувати усі наявні інструменти, щоб не допустити іноземного втручання у вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву-висновки "Про демократичну стійкість і убезпечення виборчих процесів від усіх форм іноземного впливу", затверджену всіма країнами, опублікували 21 травня.

У тексті відзначають, що демократичні країни все частіше стикаються зі зловмисними спробами у різні гібридні способи підірвати виборчий процес, посіяти сумніви у легітимності виборів та знизити мотивацію виборців голосувати, можуть задіюватися також інструменти дезінформації з використанням найсучасніших технологій та зловмисне кібервтручання.

Рада ЄС нагадує, що у ЄС вже мають низку інструментів і профільних команд для скоординованого реагування на такий гібридний вплив, у тому числі запобіжники є в Акті про цифрові послуги, Кодексі реагування на дезінформацію, Європейському акті про свободу ЗМІ.

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"Рада ЄС закликає усі установи ЄС і країн-членів посилити зусилля з моніторингу спроб зовнішніх суб’єктів втручатися у демократичний процес у ЄС. Рада запрошує Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки та Єврокомісію, як і країн-членів, максимально застосовувати усі наявні механізми, мережі та інструменти, щоб забезпечувати тісну співпрацю всередині ЄС і підтримувати доброчесність виборів, не створюючи перешкод для демократичних дебатів", – зазначають у висновках.

Також Єврокомісію просять продовжити співпрацю у цьому напрямку з онлайн-платформами, а також з організаціями громадянського суспільства, дослідниками й фактчекерами для протидії дезінформації у цифровому середовищі.

На додачу Рада ЄС наголосила на важливій ролі, яку відіграють вільні незалежні ЗМІ та плюралізм медіа, як і необхідності посилювати цифрову й медіаграмотність, щоб зробити європейські суспільства стійкішими до дезінформації.

Нагадаємо, минулого тижня ЄС затвердив заборону ще чотирьох пропагандистських ресурсів Росії.

Також нещодавно Єврокомісія почала розслідування щодо Meta через недостатню боротьбу з дезінформацією РФ.