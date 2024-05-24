Глава МЗС Молдови: Росія використовує нас для дослідів

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой вважає, що Росія використовує його державу для випробування своїх нових технологій впливу та втручання, щоб потім застосовувати їх в інших місцях.

Про це міністр розповів в інтерв’ю Digi24, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чому Молдова стала мішенню Росії в гібридній війні, Попшой сказав, що таких пояснень є кілька.

"Одним із пояснень може бути географічне розташування поблизу України, іншим – інтереси Російської Федерації та готовність різних акторів у Молдові зрадити національні інтереси та громадян заради просування іноземного порядку денного", – сказав глава МЗС.

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Він додав, що, з іншого боку, існує також схильність Молдови до гібридної загрози, враховуючи її вразливість у сфері боротьби з дезінформацією та кіберпростором.

"Наші інститути все ще залишаються в цілому вразливими, в тому числі з точки зору корупції. Наші громадяни дуже довго були здобиччю пропаганди, живучи у ворожому пропагандистському середовищі.

Всі ці фактори роблять нас вразливими, і Російська Федерація використовує Республіку Молдова як розплідник, як чашку Петрі (посудина для дослідів у біології. – Ред.), щоб випробувати свої нові технології впливу і втручання, а потім, якщо вони виявляться ефективними, використовувати їх в інших місцях", – зазначив Попшой.

Він закликав партнерів Молдови допомогти дати відсіч, щоб ці тактики гібридної війни не були експортовані в інші країни.

Нещодавно розвідка Великої Британії попередила, що Росія планує провести хвилю гібридних атак у Молдові напередодні президентських виборів та референдуму про вступ до Євросоюзу восени цього року.

Перед цим голова Служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяце заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.

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