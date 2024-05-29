Україна наполягає, що їй потрібні винищувачі Gripen – посол

Україна все ще хоче отримати винищувачі Gripen, заявив український посол у Стокгольмі Андрій Плахотнюк після того, як глава Міноборони Швеції розповів про прохання деяких країн пригальмувати з постачанням цих бойових літаків.

Про це Плахотнюк сказав в інтерв'ю шведському агентству TT, повідомляє "Європейська правда".

За словами Плахотнюка, меседж президента Володимира Зеленського під час його візиту до Швеції в серпні минулого року залишається твердим і сьогодні. "Він чітко дав зрозуміти, що ми дуже зацікавлені в цій системі", – сказав посол, маючи на увазі Gripen.

"Нам потрібен Gripen, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи протиповітряної оборони. Нам потрібно все, щоб захистити життя українців", – додав український дипломат.

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Напередодні агентство ТТ навело заяву міністра оборони Швеції Пола Йонсона, який розповів, що кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани з надсилання винищувачів Gripen Україні через зосередження на поставках винищувачів F-16.

Наступного дня, 29 травня, Швеція оголосила про виділення Україні шістнадцятого пакета військової допомоги, який стане найбільшим для країни – його вартість складатиме 13,3 млрд шведських крон (близько 1,16 млрд євро).

В рамках цього пакету Швеція передасть Україні літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.