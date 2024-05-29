Украина все еще хочет получить истребители Gripen, заявил украинский посол в Стокгольме Андрей Плахотнюк после того, как глава Минобороны Швеции рассказал о просьбе некоторых стран притормозить с поставками этих боевых самолетов.

Об этом Плахотнюк сказал в интервью шведскому агентству TT, сообщает "Европейская правда".

По словам Плахотнюка, месседж президента Владимира Зеленского во время его визита в Швецию в августе прошлого года остается твердым и сегодня. "Он четко дал понять, что мы очень заинтересованы в этой системе", – сказал посол, имея в виду Gripen.

"Нам нужен Gripen, нам нужны боеприпасы, нам нужны системы противовоздушной обороны. Нам нужно все, чтобы защитить жизни украинцев", – добавил украинский дипломат.

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Накануне агентство ТТ привело заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона, который рассказал, что несколько государств попросили Швецию поставить на паузу планы по отправке истребителей Gripen Украине из-за сосредоточения на поставках истребителей F-16.

На следующий день, 29 мая, Швеция объявила о выделении Украине шестнадцатого пакета военной помощи, который станет крупнейшим для страны – его стоимость составит 13,3 млрд шведских крон (около 1,16 млрд евро).

В рамках этого пакета Швеция передаст Украине самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890.