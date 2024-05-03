Российские кибератаки на государства НАТО: Альянс готов к скоординированному ответу

В НАТО выразили солидарность с Германией и Чехией в связи с кибератаками, совершенными российской группой хакеров, и готовы рассмотреть скоординированный ответ на угрозу.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, обнародованном 3 мая, сообщает "Европейская правда".

Союзники признали, что Германия и Чехия возложили ответственность за злонамеренную кибердеятельность в своих странах на кибергруппу APT28, которую поддерживает Главное разведывательное управление Генштаба России.

Реклама:

"Мы солидарны с Германией после злонамеренной киберкампании против политической партии, в данном случае Социал-демократической партии Германии, и с Чехией после злонамеренной киберактивности против ее учреждений", – сказано в заявлении.

Члены Альянса также с беспокойством отмечают, что APT28 нацелилась на другие национальные правительственные организации, операторов критической инфраструктуры и другие организации в Альянсе, в частности в Литве, Польше, Словакии и Швеции.

"Злонамеренная кибердеятельность, нацеленная на Германию и Чехию, подчеркивает, что киберпространство всегда является предметом борьбы. Субъекты киберугроз упорно стремятся дестабилизировать Альянс.

Мы по прежнему преданы противодействию существенной, постоянной и растущей киберугрозе, включая наши демократические системы и нашу критическую инфраструктуру", – заявили в НАТО.

Союзники отметили свою решимость задействовать необходимые возможности для сдерживания, защиты и противодействия полному спектру киберугроз, чтобы поддерживать друг друга, в том числе путем рассмотрения скоординированного ответа.

"Мы пропагандируем свободное, открытое, мирное и безопасное киберпространство. Мы призываем все государства, включая Россию, уважать свои международные обязательства и обязательства по соблюдению международного права и действовать в рамках ответственного поведения государств в киберпространстве, как это подтверждено всеми членами ООН", – сказано в заявлении.

Ранее в пятницу ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии.

Министерство иностранных дел Германии 3 мая вызвало временного поверенного в делах посольства России в ответ на российскую кибератаку на правящую Социал-демократическую партию, которая произошла в прошлом году.

Министр иностранных дел Анналена Бербок, которая сейчас находится в Австралии, заявила, что хакерская атака "без последствий не останется".