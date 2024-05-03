В Британии снова обжаловали в суде противоречивый закон о депортации мигрантов в Руанду

Верховный суд Соединенного Королевства рассмотрит новый иск против принятого закона о депортации нелегально прибывших искателей убежища в Руанду.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Профсоюз FDA, объединяющий британских госслужащих высшего и среднего звена, подал иск против окончательно утвержденного закона.

Члены профсоюза опасаются, что им будут приказывать игнорировать критические решения Европейского суда по правам человека в контексте закона о депортации в Руанду.

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Верховный суд признал иск приемлемым для рассмотрения. Слушания запланированы на первую неделю июня.

Напомним, в апреле парламент Великобритании принял скорректированный закон о депортации искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.

"Остановить лодки" было одним из ключевых премьерских обещаний Риши Сунака, однако есть немало критиков принятого решения.

В Британии уже начали задерживать людей, которых включили в списки на депортацию.

Соседняя Ирландия сетует на эффект от принятия закона, заявив, что к ним через Северную Ирландию едут мигранты, которые опасаются депортации из Соединенного Королевства. При этом премьер Британии заявил, что Британия не будет принимать обратно людей, которые таким образом попали в Ирландию.

В то же время 1 мая Британия зафиксировала самое массовое прибытие мигрантов через Ла-Манш с начала 2024 года.