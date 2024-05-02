У Британії зафіксували рекордну кількість мігрантів, які за день перетнули Ла-Манш
У Великій Британії повідомили, що у середу Ла-Манш на невеликих човнах перетнули щонайменше 711 нелегальних мігрантів – це найвищий показник з початку року.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
За попередніми даними Міністерства внутрішніх справ Британії, загальна кількість мігрантів, які прибули на малих суднах цього року, становить 8 278 осіб.
Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року і на 19% більше, у порівнянні з тим же періодом 2022 року.
Загалом за весь 2023 рік до британського узбережжя Кента з Франції прибуло 29 437 мігрантів на невеликих човнах – приблизно на третину менше, ніж за попередній рік.
Минулого тижня п'ятеро людей, в тому числі семирічна дівчинка, загинули в тисняві на борту човна, що перетинав Ла-Манш.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії за останні дні затримало певну кількість шукачів притулку, які будуть депортовані в Руанду в межах нової схеми з протидії нелегальній міграції.
В країні здійснюється "серія загальнонаціональних операцій".
Минулого місяця британський парламент ухвалив суперечливий законопроєкт щодо депортації шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.
Прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв "зупинити човни" як одну з п'яти ключових обіцянок рік тому.