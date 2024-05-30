Официально: Россию не приглашают на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Франция не будет приглашать представителя России на мероприятия к 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

Это вечером 30 мая подтвердил Елисейский дворец, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В коротком комментарии канцелярии президента Франции говорится, что для приглашения российской делегации "не сложились условия, учитывая захватническую войну, которую Россия ведет против Украины, и которая усилилась в последние недели".

Ранее об этом со ссылкой на источники сообщало агентство Reuters.

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Напомним, в апреле организаторы мероприятий ко Дню высадки в Нормандии говорили, что пригласят представителя России в знак признания жертв, принесенных Советским Союзом во Второй мировой войне – но им не будет российский правитель Владимир Путин.

Решение вызвало возмущение среди некоторых европейских стран ввиду того, что Россия уже более двух лет ведет полномасштабную войну против Украины, тогда как мероприятия в Нормандии призваны отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне.

Как известно, СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.