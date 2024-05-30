Reuters: Росії все ж не буде на річниці висадки союзників у Нормандії

Франція вирішила не запрошувати представника Росії на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни з огляду на війну в Україні та занепокоєння деяких союзників.

Про це агентству Reuters повідомили два дипломатичні джерела, передає "Європейська правда".

За словами джерел, на урочистості в Нормандії жодного російського посадовця не запросять.

"Коли є людина, є проблема. Коли немає людини, немає проблеми", – так цей крок пояснило одне із джерел.

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У квітні організатори заходів до Дня висадки в Нормандії заявили, що запросять представника Росії на знак визнання жертв, принесених Радянським Союзом у Другій світовій війні – але ним не буде російський правитель Владімір Путін.

Рішення викликало обурення серед деяких європейських країн з огляду на те, що Росія вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України, тоді як заходи в Нормандії покликані відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні за збереження демократії.

Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.