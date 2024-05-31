Литва отримала ракети для своїх шведських систем ППО

Збройні сили Литви отримали ракети Bolide для системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії RBS-70 шведського виробництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Литви.

Загальна вартість боєприпасів становить 15 млн євро.

Контракт зі шведською компанією SAAB Dynamics AB на придбання керованих ракет типу Bolide і MK-2 для системи RBS-70 був підписаний восени 2022 року.

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Системи RBS-70 використовує литовський батальйон протиповітряної оборони, який планують розширити до розміру полку.

У міністерстві заявили, що система була обрана за її "невибагливість в експлуатації і мобільність, а також за повну захищеність від механічних і електромагнітних перешкод".

Нещодавно Вільнюс заявив, що розглядає можливість придбання у Німеччини систем протиповітряної оборони середнього радіуса дії IRIS-T, хоча минулого року відмовився від цих намірів.

Восени 2023 року, як повідомлялось, Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи ППО середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.

Але Литва тоді вирішила віддати перевагу норвезькій системі ППО NASAMS і в грудні підписала контракт із виробником.