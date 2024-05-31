Литва получила ракеты для своих шведских систем ПВО

Вооруженные силы Литвы получили ракеты Bolide для системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70 шведского производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Литвы.

Общая стоимость боеприпасов составляет 15 млн евро.

Контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на приобретение управляемых ракет типа Bolide и MK-2 для системы RBS-70 был подписан осенью 2022 года.

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Системы RBS-70 использует литовский батальон противовоздушной обороны, который планируют расширить до размера полка.

В министерстве заявили, что система была выбрана за ее "неприхотливость в эксплуатации и мобильность, а также за полную защищенность от механических и электромагнитных помех".

Недавно Вильнюс заявил, что рассматривает возможность приобретения у Германии систем противовоздушной обороны среднего радиуса действия IRIS-T, хотя в прошлом году отказался от этих намерений.

Осенью 2023 года, как сообщалось, Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы ПВО средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.

Но Литва тогда решила отдать предпочтение норвежской системе ПВО NASAMS и в декабре подписала контракт с производителем.