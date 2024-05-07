Туреччина проводить великі навчання у своїх морях

Туреччина з понеділка розпочала великі військово-морські навчання, що проходитимуть довкола її берегів.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Навчання DENİZKURDU-II/2024 проводять з метою оцінити якість управління, підвищити оперативну готовність учасників навчань і їхню злагодженість.

Маневри будуть проводитися у Чорному, Мармуровому, Егейському морях та східній частині Середземного моря.

Реклама:

Всього залучені 100 кораблів різного типу, 8 субмарин, 39 літаків, 16 гелікоптерів, 28 безпілотників і 7 морських безпілотників, а також 15 тисяч особового складу.

Загалом навчання триватимуть 6-18 травня, найбільш активні дії заплановані на 13-16 травня.

В Естонії у понеділок почалися військові навчання за участю 15 країн.

Мастшабні навчання проводяться також у Литві, у їхніх межах в окремих районах Вільнюса і Каунаса в ніч на середу буде діяти "навчальна" комендантська година.