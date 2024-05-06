В Естонії стартують військові навчання за участю 15 країн

В Естонії в понеділок починаються масштабні військові навчання "Весняний шторм", які до 17 травня триватимуть у західній частині країни і на островах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив естонський мовник ERR.

Навчання будуть розділені на декілька етапів. З 6 до 12 травня формуватимуть підрозділи і відпрацьовуватимуть співпрацю.

З 13 по 17 травня в Західній Естонії, включно з островами, відбудуться основні навчальні бої.

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У навчаннях будуть залучені близько 14 тисяч учасників із 15 країн, зокрема з Канади, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Польщі, Швеції, Великої Британії та США.

Цього року "Весняний шторм" вперше залучає і місцеве населення до навчань з підвищення обізнаності про небезпеки. Місцеві жителі отримають SMS-повідомлення з інструкцією сховатися в укриттях.

Нагадаємо, у цей час у Фінляндії тривають навчання НАТО Arrow 24, в яких візьмуть беруть участь майже 500 одиниць техніки та близько 2600 військових, а також іноземні військовослужбовці.

Раніше стало відомо, що у Фінляндії планується відкрити штаб-квартиру сухопутних сил Північноатлантичного Альянсу, яка дозволить розширити діяльність командування об’єднаних сил в американському місті Норфолк.