На учениях НАТО в Швеции пострадали 11 военных

На учениях НАТО в шведском Шиллингарюде во время прыжка с парашютом во вторник пострадали 11 военных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aftonbladet.

По словам представителя штаба сухопутных войск Йоакима Эловссона, солдаты получили повреждения и переломы. Их доставили в госпитали в Линчепинге и Йенчепинге.

"Они получили травмы во время прыжка. Есть повреждения и переломы, угрозы жизни нет", – сказал он.

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Он добавил, что девять пострадавших военных пришлось эвакуировать вертолетом.

В то же время ни один шведский солдат не пострадал. Также на учения прибыли военные из США, Венгрии и Италии. Национальность пострадавших не уточняется.

Всего от 600 до 800 военных стран-членов НАТО совершили парашютные прыжки на авиабазе Хагшульт в течение дня во вторник.

Ранее сообщалось, что Турция с понедельника начала крупные военно-морские учения, которые будут проходить вокруг ее берегов.

В Эстонии в понедельник начались военные учения с участием 15 стран.

Масштабные учения проводятся также в Литве, в их рамках в отдельных районах Вильнюса и Каунаса в ночь на среду будет действовать "учебный" комендантский час.