Університет Брюсселя подасть скаргу в поліцію через студентські протести щодо Гази

Вільний університет Брюсселя (ULB) подасть скаргу в поліцію на студентів, які брали участь у насильницькому протесті проти війни Ізраїлю в Газі, який включав напад на лідера союзу єврейських студентів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами ректорки Аннемі Шаус, скарга буде спрямована на притягнення винних до відповідальності за їхні дії.

"Буде подана скарга, тому що мали місце акти насильства, зокрема проти президента (союзу єврейських студентів Бельгії). І я не можу з цим миритися", – сказала вона в інтерв'ю радіо RTBF.

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Ректорка додала, що у вівторок у кампусі ULB відновився спокій після втручання служб безпеки, які зупинили напад на голову єврейського студентського союзу, коли кілька протестувальників вигукували антисемітські образи.

Союз єврейських студентів Бельгії вже засудив цей напад. Його лідер не отримав серйозних травм.

Бельгійське видання Le Soir повідомило, що студенти продовжують займати деякі приміщення університету, та що діалог між ними й університетом триває. Наразі планів вигнати студентів, які залишилися в наметовому містечку, немає.

Напередодні у Берліні поліція розігнала пропалестинських демонстрантів, які зайняли внутрішній двір Вільного університету німецької столиці.

Перед цим у Нідерландах поліція затримала близько 140 осіб під час розгону пропалестинських демонстрантів, які отаборилися в Амстердамському університеті.

Нагадаємо, у Франції пропалестинські акції охопили низку філій Sciences Po і зосередилися переважно в університеті у Парижі; протест був також у Сорбонні.

Раніше керівниця столичного регіону Іль-де-Франс, де розташована паризька філія Sciences Po, заявила про призупинення виплат для університету з бюджету регіону, "доки не буде відновлено спокій та безпеку".