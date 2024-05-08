Университет Брюсселя пожалуется в полицию из-за студенческих протестов по поводу Газы

Свободный университет Брюсселя (ULB) подаст жалобу в полицию на студентов, которые участвовали в насильственном протесте против войны Израиля в Газе, который включал нападение на лидера союза еврейских студентов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам ректора Аннеми Шаус, жалоба будет направлена на привлечение виновных к ответственности за их действия.

"Будет подана жалоба, потому что имели место акты насилия, в частности против президента (союза еврейских студентов Бельгии). И я не могу с этим мириться", – сказала она в интервью радио RTBF.

Реклама:

Ректор добавила, что во вторник в кампусе ULB восстановился покой после вмешательства служб безопасности, которые остановили нападение на главу еврейского студенческого союза, когда несколько протестующих выкрикивали антисемитские оскорбления.

Союз еврейских студентов Бельгии уже осудил это нападение. Его лидер не получил серьезных травм.

Бельгийское издание Le Soir сообщило, что студенты продолжают занимать некоторые помещения университета, и что диалог между ними и университетом продолжается. Сейчас планов выгнать студентов, которые остались в палаточном городке, нет.

Накануне в Берлине полиция разогнала пропалестинских демонстрантов, которые заняли внутренний двор Свободного университета немецкой столицы.

Перед этим в Нидерландах полиция задержала около 140 человек во время разгона пропалестинских демонстрантов, которые разбили лагерь в Амстердамском университете.

Напомним, во Франции пропалестинские акции охватили ряд филиалов Sciences Po и сосредоточились преимущественно в университете в Париже; протест был также в Сорбонне.

Ранее руководитель столичного региона Иль-де-Франс, где расположен парижский филиал Sciences Po, заявила о приостановлении выплат для университета из бюджета региона, "пока не будут восстановлены спокойствие и безопасность".