Шольц назвав боягузливим напад в бібліотеці на членкиню його партії
Канцлер Олаф Шольц засудив "боягузливий" напад на представницю його соціал-демократичної партії Франциску Гіффай в бібліотеці, що стало черговою атакою на політиків у Німеччині напередодні виборів до Європарламенту.
Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.
За його словами, напади на Франциску Гіффай та інших політиків є "обурливими та боягузливими".
"Насильству не місце в демократичних дебатах. Порядні та розсудливі люди чітко виступають проти нього – і їх більшість!", – написав він у Twitter (X).
Поліція повідомила, що затримала 74-річного підозрюваного, який раніше був відомий правоохоронцям за злочини на ґрунті ненависті та невказані інциденти, що спрямовані проти держбезпеки, додавши, що той також має проблеми з психічним здоров'ям.
Того ж дня в Дрездені арештували двох осіб після того, як члена урядової партії "Зелених" штовхнули, після чого плюнули в нього під час розклеювання агітаційних плакатів, два з яких зірвали, повідомила поліція.
За даними правоохоронців, раніше двох підозрюваних бачили в групі людей неподалік та чули, як вони вигукували гітлерівські привітання.
Раніше повідомляли, що міністерка економіки, енергетики та підприємництва Берліна Франциска Гіффай була в бібліотеці в берлінському районі Рудов, коли невідомий чоловік раптово напав на неї ззаду з мішком, наповненим твердим вмістом, і вдарив її по голові та шиї.
Нещодавно у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.
Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.
Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг і його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені.