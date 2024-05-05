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У Німеччині напали на двох політиків від "зелених" після партійного заходу

Новини — Неділя, 5 травня 2024, 12:08 — Ірина Кутєлєва

У Німеччині депутат Бундестагу від Партії зелених Кай Герінг і однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені.

Про це повідомляє ZDF, пише "Європейська правда".

Коментуючи інцидент, Герінг зазначив, що "звичайна, випадкова і спочатку дружня розмова раптово переросла в неприємні образи на нашу адресу і спонтанний фізичний напад на Рольфа Флісса".

Як повідомили згодом у поліції, інцидент стався в четвер увечері, коли політики поверталися додому після заходу Партії зелених.

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 До них обох підійшла група перехожих. За словами правоохоронців, між ними зав'язалася суперечка, в ході якої Флісс нібито отримав удар кулаком в обличчя.

За даними поліції, Флісс отримав легкі ушкодження.

Після цього двоє підозрюваних зникли на таксі в напрямку центру міста.

Згідно із заявою поліції, це може бути політично мотивованим злочином. Зловмисників поки розшукати не вдалось.

Нагадаємо, того ж дня протестувальники у федеральній землі Німеччини Бранденбург оточили автомобіль віцепрезидентки Бундестагу від "Зелених" Катрін Герінг-Екард та не давали їй поїхати після проведення партійної події.

Також нещодавно провідний кандидат СДПН на європейських виборах Матіас Екке зазнав нападу і був серйозно поранений під час розклеювання плакатів у Дрездені. 

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Німеччина
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