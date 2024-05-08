Шольц назвал трусливым нападение в библиотеке на члена его партии

Канцлер Олаф Шольц осудил "трусливое" нападение на представительницу его социал-демократической партии Франциску Гиффай в библиотеке, что стало очередной атакой на политиков в Германии накануне выборов в Европарламент.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

По его словам, нападения на Франциску Гиффай и других политиков являются "возмутительными и трусливыми".

"Насилию не место в демократических дебатах. Порядочные и здравомыслящие люди четко выступают против него – и их большинство!", – написал он в Twitter (X).

Реклама:

Полиция сообщила, что задержала 74-летнего подозреваемого, который ранее был известен правоохранителям за преступления на почве ненависти и неуказанные инциденты, направленные против госбезопасности, добавив, что тот также имеет проблемы с психическим здоровьем.

В тот же день в Дрездене арестовали двух человек после того, как члена правительственной партии "Зеленых" толкнули, после чего плюнули в него во время расклейки агитационных плакатов, два из которых сорвали, сообщила полиция.

По данным правоохранителей, ранее двух подозреваемых видели в группе людей неподалеку и слышали, как они выкрикивали гитлеровские приветствия.

Ранее сообщалось, что министр экономики, энергетики и предпринимательства Берлина Франциска Гиффай была в библиотеке в берлинском районе Рудов, когда неизвестный мужчина внезапно напал на нее сзади с мешком, наполненным твердым содержимым, и ударил ее по голове и шее.

Недавно в Германии установили трех человек, которые, вероятно, были соучастниками серьезного нападения на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке.

Избиение было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу и прооперировать.

Еще раньше депутат Бундестага от "Зеленых" Кай Геринг и его однопартиец Рольф Флисс подверглись нападению после партийного мероприятия в Эссене.