В уряді Німеччини вимагають жорсткої реакції на насильство проти політиків

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністри внутрішніх справ 16 федеральних земель заявили, що хочуть посилити закони для захисту політиків та помічників на виборах від політично вмотивованого насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Відповідна заява була зроблена за результатами спеціальної відеоконференції, скликаної для обговорення проблеми політичного насильства в країні після нападу в Дрездені на депутата від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіаса Екке.

Влада Саксонії заявила, що принаймні один з чотирьох ймовірних нападників належав до ультраправих, а поліція повідомила, що раніше ця ж група напала і завдала травм помічнику на виборах від Партії зелених, який знаходився неподалік.

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На конференції у вівторок міністри внутрішніх справ підтримали парламентські ініціативи Саксонії та Баварії щодо посилення покарань за заподіяння тілесних ушкоджень і напади.

Міністр внутрішніх справ північно-східної землі Бранденбург Міхаель Штюбген, який головував на конференції, "найрішучішим чином" засудив напади, що сталися на вихідних, і заявив, що чинне законодавство більше не відображає загрозу для тих, хто бере активну участь у політиці.

"Неодноразові напади свідчать про суспільний розвиток, коли люди намагаються досягти своїх політичних цілей не лише словами, але й насильством, ненавистю та переслідуванням. Це ставить під загрозу нашу демократію і нашу свободу, засновану на законі", – вказав він.

Очільниця МВС Фезер говорила про "надзвичайно жорстокий акт насильства" проти Екке і закликала до "чіткого сигналу "стоп".

За її словами, кількість нападів на політиків зросла на 53% між 2022 і 2023 роками.

"Жорстокі злочинці, які нападають на демократів, повинні відчути всю силу закону, отримавши швидке і значуще покарання", – заявила Фезер, закликаючи до посилення захисту помічників на виборах і більш швидкого і суворого покарання.

Вона сказала, що "більш помітна присутність поліції" необхідна для захисту демократів на передвиборчих заходах, але зауважила: "Поліція не може бути всюди одночасно, але вона може скоригувати свої концепції захисту і збільшити свою присутність, як це вже відбувається в багатьох місцях".

Нещодавно у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг і його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені.