У Німеччині в бібліотеці твердим мішком атакували політикиню з партії Шольца

У Німеччині на тлі серії нападів на політиків відбулась чергова атака – цього разу напали у Берліні на представницю соціал-демократичної партії Франциску Гіффай.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Міністерка економіки, енергетики та підприємництва Берліна Франциска Гіффай була в бібліотеці в берлінському районі Рудов, коли невідомий чоловік раптово напав на неї ззаду з мішком, наповненим твердим вмістом, і вдарив її по голові та шиї.

Гіффай, колишня мер Берліна та колишня міністерка в уряді Ангели Меркель, була ненадовго госпіталізована для амбулаторного лікування від болю в голові та шиї.

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Прокуратура Берліна заявила, що встановила особу підозрюваного нападника, але не надала подробиць.

Пізніше сама політикиня заявила в соцмережах, що "після першого шоку" у неї все добре. Вона засудила культуру, в якій люди, які є політично активними, все частіше піддаються "нібито виправданим і прийнятним нападам".

У 2021 році Гіффай, міністерка у справах сім'ї Німеччини, подала у відставку через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації.

Під час іншого інциденту у вівторок 47-річній представниці від партії "Зелених" у Дрездені погрожували та обплювали її, коли вона розвішувала передвиборчі плакати.

Нещодавно у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг і його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені.