Вице-премьер Италии предлагает Макрону "подлечиться" из-за заявлений о войсках в Украине

Лидер итальянской ультраправой партии "Лига" и вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини раскритиковал экс-главу правительства Марио Монти, который поддержал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть возможность ввода войск в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Сальвини сказал, что его огорчило обсуждение со стороны "даже Монти" возможности отправки итальянских военных в Украину, которое последовало вслед за заявлениями французского президента.

"Эти люди должны подлечить психику: те, кто так думают и говорят, как о чем-то нормальном, а это касается и Макрона, и Монти, являются опасными. Говоря об итальянских солдатах, которые могут поехать воевать и погибнуть в Украине, я считаю это очень серьезной вещью", – добавил он.

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В свою очередь председатель комитета по делам ЕС нижней палаты парламента Италии Алессандро Джильо Винья, который также входит в "Лигу", пригласил посла Франции подробнее объяснить заявления Макрона о войсках.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон недавно возобновил обсуждение возможности ввода иностранных войск в Украину.

Накануне Россия вызвала посла Франции в Москве, чтобы осудить "провокационную" политику Парижа. Франция осудила вызов своего посла в МИД РФ, заявив, что Москва использует "тактику устрашения".

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