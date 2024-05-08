МЗС Росії лякає ударом по французьких військах, якщо вони зайдуть в Україну

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що якщо президент Франції Емманюель Макрон відправить війська в Україну, то вони будуть розглядатися російськими військовими як законні цілі.

Заяву Захарової в середу журналістам наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У лютому Макрон викликав суперечки, заявивши, що не може виключити розгортання іноземних сухопутних військ в Україні в майбутньому. Французький лідер попередив, що якщо Росія переможе в Україні, то довіра до Європи буде зведена до нуля.

"Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь "стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати – для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною", – заявила журналістам Захарова.

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"Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього", – додала вона.

За словами Захарової, Росія вже бачить зростання кількості французьких громадян серед загиблих в Україні.

Напередодні Росія викликала посла Франції в Москві, щоб засудити "провокаційну" політику Парижа.

Бурхливу реакцію РФ викликали заяви французького президента Емманюеля Макрона, який нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну.

Франція засудила виклик свого посла до МЗС РФ, заявивши, що Москва використовує "тактику залякування".

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