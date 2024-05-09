Байден пригрозил остановить военную помощь Израилю в случае входа войск на юг Газы

Президент США Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Байден впервые публично заявил, что США не будут поставлять Израилю оружие, если его силы вопреки призывам продолжат операцию и зайдут в город Рафах на юге сектора Газа, куда съехались гражданские из северной части сектора, спасаясь от боевых действий.

Реклама:

"Я четко сказал, что если они зайдут в Рафах (...) – я не буду поставлять оружие", – сказал президент США.

Он также признал, что предоставленное ранее Израилю оружие приводило к гибели гражданских в секторе Газа в течение предыдущих месяцев операции Израиля против группировки ХАМАС.

В Израиле настаивают, что должны зайти в город, потому что там одновременно с гражданскими находятся тысячи боевиков ХАМАС.

Израильская армия продолжает наносить удары в южной части сектора Газа и во вторник заняла пункт пропуска на границе с Египтом.

Джо Байден находится под давлением части демократов и протестов в университетских городках в США, действия в вопросе поддержки Израиля и разрешения кризиса на Ближнем Востоке могут влиять на его шансы переизбраться.

Пентагон 8 мая подтвердил, что США поставили на паузу отправку следующей партии оружия Израилю.

От операции на юге сектора Газа Израиль отговаривают и другие западные партнеры.