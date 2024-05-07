США вважають, що Ізраїль та ХАМАС досі можуть домовитись про припинення вогню

Адміністрація президента США на тлі ймовірного початку активних дій ізраїльської армії в місті Рафах на півдні сектору Гази наполягає, що Ізраїль і терористи ХАМАС повинні вирішити свої розбіжності щодо угоди про припинення вогню.

Про це журналістам заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За словами Кірбі, "ретельна оцінка" позицій Ізраїлю та ХАМАС свідчить про те, що "вони зможуть подолати розбіжності, що залишилися", для укладення угоди про припинення вогню.

"ХАМАС відповів вчора. Були запропоновані поправки. І це завдання переговорів. Саме в цьому і полягають переговори", – додав він.

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Переговорники ХАМАС напередодні заявили, що прийняли пропозицію про припинення вогню та обмін заручниками від Катару і Єгипту. Але Ізраїль відкинув цю пропозицію, заявивши, що вона не враховувала попередні його вимоги.

Після цього у вівторок вранці Ізраїль узяв під контроль пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом, що стало його першим вторгненням у цю частину сектору Гази.

Найближчі союзники Ізраїлю, зокрема США, неодноразово застерігали від операції в Рафаху.

За даними джерел, Сполучені Штати минулого тижня вперше з жовтня 2023 року, коли терористи ХАМАС напали на ізраїльську територію, призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю.