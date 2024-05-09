Зеленський у День Європи поговорив з президенткою Молдови про спільний рух у ЄС

Президент Володимир Зеленський 9 травня провів телефонну розмову з президенткою Молдови Маєю Санду, щоб привітати її з Днем Європи.

Про це Зеленський розповів у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда"

У розмові, за його словами, йшлося про питання, пов’язані з інтеграцією до ЄС.

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"Європа – наш спільний дім. Його безпека залежить від справедливого миру в Україні", – зауважив Зеленський.

Він додав, що інавгураційний Саміт миру в червні здатен прокласти шлях до такого миру.

Президент подякував Маї Санду за підтвердження участі в заході.

Нагадаємо, у Молдові готують на осінь референдум щодо ставлення до вступу у ЄС.

За даними квітневого опитування, 56% громадян Молдови проголосували б за вступ до Європейського Союзу, якби таке питання винесли на референдум.

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