У Молдові запропонували дату і запитання для референдуму про вступ у ЄС

Референдум про вступ Молдови до ЄС може відбутися 20 жовтня цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у проєкті рішення, спрямованому на розгляд Конституційного суду Молдови, повідомило видання Newsmaker.

Депутати від партії влади "Дія та солідарність" (PAS) 9 квітня звернулися до Конституційного суду із проханням висловитись про конституційність ініціативи проведення референдуму.

Згідно із законопроєктом, який PAS має намір подати в парламент, референдум може пройти 20 жовтня цього року.

Також законопроєкт встановлює питання, на яке мають відповісти громадяни під час референдуму: "Чи підтримуєте ви приєднання Молдови до ЄС?".

У парламенті Молдови 8 квітня пройшли консультації щодо внесення до конституції країни положення про те, що інтеграція до ЄС є стратегічною метою.

Вступну частину конституції пропонують доповнити такими пропозиціями: "підтверджуючи європейську ідентичність народу Молдови, проголошуючи інтеграцію до Європейського Союзу стратегічною метою Молдови".

Ініціатива провести референдум надійшла від президента Маї Санду. Вона вважає, що загальне опитування можна буде провести восени 2024 року.

Парламент Молдови вже ухвалив поправки до Кодексу про вибори, дозволивши проводити республіканський референдум одночасно з парламентськими, президентськими чи загальними виборами.

Проте думки мешканців Молдови щодо необхідності референдуму розділилися майже навпіл.