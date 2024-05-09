Зеленский в День Европы поговорил с президентом Молдовы о совместном движении в ЕС

Президент Владимир Зеленский 9 мая провел телефонный разговор с президентом Молдовы Маей Санду, чтобы поздравить его с Днем Европы.

Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда"

В разговоре, по его словам, речь шла о вопросах, связанных с интеграцией в ЕС.

Реклама:

"Европа – наш общий дом. Его безопасность зависит от справедливого мира в Украине", – отметил Зеленский.

Он добавил, что инаугурационный Саммит мира в июне способен проложить путь к такому миру.

Президент поблагодарил Май Санду за подтверждение участия в мероприятии.

Напомним, в Молдове готовят на осень референдум по отношению к вступлению в ЕС.

По данным апрельского опроса, 56% граждан Молдовы проголосовали за вступление в Европейский Союз, если бы такой вопрос вынесли на референдум.

Читайте также о том, как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.