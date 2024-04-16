Понад половина жителів Молдови підтримає вступ до ЄС на референдумі

Більшість громадян Молдови проголосували б за вступ до Європейського Союзу, якби таке питання винесли на референдум, причому цей варіант виявився популярнішим за приєднання до контрольованого Росією Євразійського союзу.

Про це свідчить опитування CBS Research на замовлення ініціативи WatchDog.MD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформагентство IPN.

У разі проведення референдуму щодо вступу до Європейського Союзу, понад 56% респондентів опитування проголосували б за, 25% проголосували би проти. Решта не визначилися або кажуть, що не братимуть участі.

На аналогічному референдумі 35% респондентів проголосували б за вступ до Євразійського союзу, а 47,5% – проти.

У разі необхідності обрати між ЄС і Євразійським союзом 54% опитаних жителів Молдови обрали б Євросоюз і лише 25% – Євразійський союз.

Соціолог CBS Research Васіле Кантарджі під час презентації результатів опитування зазначив, що найвищі відсотки прихильників євроінтеграції в Молдові фіксували за правління Комуністичної партії у 2000-х роках, тоді як у 2013-2017 роках цей показник упав до 40-50%.

"Потім настав етап відродження, який розпочався з 2020 року і триває досі. За цей період відсоток тих, хто підтримує вступ, коливався в межах 50-60%, а це опитування зокрема фіксує 56,5%", – зауважив Кантарджі.

Раніше у вівторок стало відомо, що Конституційний суд Молдови схвалив проведення референдуму про вступ до ЄС. Водночас інші опитування свідчать, що думки у суспільстві щодо необхідності такого референдуму розділилися майже навпіл.

Про настрої у Молдові читайте також у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.