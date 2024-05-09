Польща закликала до спільних рішень про присутність російських "дипломатів" у Європі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що європейські держави повинні координувати дії, пов'язані з ворожою розвідувальною діяльністю Росії на їхній території.

Про це він сказав під час візиту до Естонії 9 травня, його слова цитує естонський мовник ERR, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи різноманітну ворожу діяльність Росії в європейських країнах, Сікорський заявив, що служби безпеки та зовнішньополітичні відомства європейських країн повинні спільно протидіяти їй.

"І ми повинні координувати рішення щодо присутності російських дипломатів у наших столицях, щоб зменшити їхні можливості керувати агентурою і планувати терористичні акти. Це повномасштабне протистояння. Виходить, що президент Путін воює з нами роками", – сказав голова МЗС Польщі.

Реклама:

Естонський візаві Маргус Тсахкна погодився із Сікорським, зазначивши, що європейські країни "повинні координувати наші дії на рівні розвідки і порушувати ці питання на рівні Європейського Союзу і НАТО, і ми будемо робити це разом".

Нагадаємо, Естонія після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відкликала свого посла з Москви, понизила рівень дипломатичних відносин і вислала низку російських "дипломатів" із Таллінна.

Європейські країни в останні місяці все активніше говорять про загрозу з боку Росії. За даними ЗМІ, європейські спецслужби попередили уряди своїх країн, що Москва планує диверсії по всьому континенту.