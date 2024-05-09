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Польша призвала к совместным решениям о присутствии российских "дипломатов" в Европе

Новости — Четверг, 9 мая 2024, 19:39 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что европейские государства должны координировать действия, связанные с враждебной разведывательной деятельностью России на их территории.

Об этом он сказал во время визита в Эстонию 9 мая, его слова цитирует эстонский вещатель ERR, сообщает "Европейская правда".

Комментируя разнообразную враждебную деятельность России в европейских странах, Сикорский заявил, что службы безопасности и внешнеполитические ведомства европейских стран должны совместно противодействовать ей.

"И мы должны координировать решение о присутствии российских дипломатов в наших столицах, чтобы уменьшить их возможности управлять агентурой и планировать террористические акты. Это полномасштабное противостояние. Получается, что президент Путин воюет с нами годами", – сказал глава МИД Польши.

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Эстонский визави Маргус Тсахкна согласился с Сикорским, отметив, что европейские страны "должны координировать наши действия на уровне разведки и поднимать эти вопросы на уровне Европейского Союза и НАТО, и мы будем делать это вместе".

Напомним, Эстония после начала полномасштабного вторжения России в Украину отозвала своего посла из Москвы, понизила уровень дипломатических отношений и выслала ряд российских "дипломатов" из Таллинна.

Европейские страны в последние месяцы все активнее говорят об угрозе со стороны России. По данным СМИ, европейские спецслужбы предупредили правительства своих стран, что Москва планирует диверсии по всему континенту.

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