Байден: ХАМАС уже не представляет серьезной угрозы для Израиля

Президент США Джо Байден считает, что Израиль существенно подорвал военный потенциал террористической группировки ХАМАС, и она уже не представляет значительной угрозы для еврейского государства.

Об этом он сказал в Белом доме 31 мая, объявляя о новых шагах для достижения мира на Ближнем Востоке, передает "Европейская правда".

В выступлении Байден изложил новое предложение о прекращении огня из трех этапов, которое Израиль предложил ХАМАС и которое предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

На первом этапе, который продлится шесть недель, стороны полностью прекратят огонь и обменяются заключенными, Израиль выведет войска из всех населенных пунктов в секторе Газа и вернет тела граждан, убитых ХАМАС.

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Палестинцам взамен позволят вернуться в свои дома на всей территории сектора Газа, возрастет гуманитарная помощь в анклав и будут построены сотни тысяч временных убежищ.

"Народ Израиля должен знать, что он может сделать это предложение без какого-либо дальнейшего риска для собственной безопасности, потому что он уничтожил силы ХАМАС за последние восемь месяцев. Сейчас ХАМАС больше не способен совершить еще один теракт 7 октября", – заявил он.

Президент США имел в виду нападение террористов на Израиль в октябре 2023 года, в результате которого погибли более 1200 человек, а еще 250 – взяли в заложники.

Израиль ответил вторжением в сектор Газа, где базируется ХАМАС, и уже продвинулся в центр города Рафах на юге Газы. Но в то же время его все чаще критикуют партнеры, в частности США, из-за свидетельств тяжелых условий гражданского палестинского населения.

В ЕС недавно впервые на серьезном уровне обсудили санкции против Израиля из-за нарушения международного гуманитарного права, в то же время в США продолжают декларировать поддержку.