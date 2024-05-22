Ультраправий переможець виборів у Нідерландах очікує, що уряд сформують до кінця червня

Лідер нідерландських ультраправих Герт Вілдерс заявив у середу, що очікує, що новий правий уряд запрацює до кінця червня, хоча він ще не знайшов відповідного кандидата, який би його очолив.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За його словами, він очікує, що на формування кабінету міністрів, ймовірно, знадобиться ще п'ять тижнів.

"Я впевнений, що ми знайдемо рішення", – сказав Вілдерс під час дебатів щодо коаліційної угоди, маючи на увазі те, що залишається невідомим, хто саме стане прем'єром.

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Вілдерс заявив, що будь-який новий очільник уряду не буде "на повідці" у політичних лідерів у парламенті, але очікують, що той буде дотримуватися планів, викладених у коаліційній угоді.

Раніше нідерландський політик Рональд Пластерк, який фігурував серед імовірних кандидатів на посаду прем’єр-міністра, відмовився від посади після того, як опинився в центрі суперечки через патент на лікування раку.

Минулого тижня чотири нідерландські партії, зокрема й Партія свободи Вілдерса, які з кінця листопада вели переговори про нову коаліцію після парламентських виборів, домовились про формування уряду.

Коаліційні переговори досягли більшого прогресу відтоді, як лідер Партії свободи дещо пом'якшив свою радикальну риторику і погодився не бути прем'єр-міністром, аби сформувати коаліцію.

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