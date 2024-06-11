Лидер ультраправых Нидерландов заявил о договоренности по формированию правительства

Лидер нидерландских ультраправых Герт Вилдерс заявил, что партии коалиции достигли окончательной договоренности о формировании правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

После почти шести месяцев переговоров партия Вилдерса PVV в прошлом месяце пришли к соглашению о создании коалиции с тремя другими консервативными партиями, но до сих пор они не могли договориться о должностях в правительстве.

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"Мы достигли соглашения", – сказал Вилдерс журналистам после почти четырех недель переговоров о распределении должностей между четырьмя партиями.

В прошлом месяце коалиция уже заявила, что премьером нового правительства станет Дик Схооф, который не связан ни с одной партией и до мая был высокопоставленным чиновником в министерстве юстиции страны.

Ранее в течение многих лет он возглавлял разведывательную службу страны AIVD и антитеррористическое агентство NCTV. О том, кто займет другие должности в правительстве, пока не сообщается.

Перед этим Вилдерс заявил, что ожидает начала работы нового правительства до конца июня.

Ранее нидерландский политик Рональд Пластерк, который фигурировал среди вероятных кандидатов на должность премьер-министра, отказался от должности после того, как оказался в центре спора из-за патента на лечение рака.

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