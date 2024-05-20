Імовірний кандидат у прем'єри Нідерландів відмовився від посади через скандал

Нідерландський політик Рональд Пластерк, який фігурував серед імовірних кандидатів на посаду прем’єр-міністра, відмовився від посади після того, як опинився в центрі суперечки через патент на лікування раку.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у коментарі газеті De Telegraaf.

До політичної кар’єри Пластерк очолював медичний центр в Амстердамі. Минулого тижня нідерландські ЗМІ повідомили, що він нібито привласнив собі патент на лікування раку, до якого доклався дослідник Кес Пунт, і заробив на цьому мільйони євро.

У публікаціях стверджувалось, що компанія Пластерка навмисно фальсифікувала бухгалтерські документи й припустилась помилок у патентній заяві, що може призвести до її скасування.

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Сам політик відкинув звинувачення, але визнав, що вони можуть "перешкодити моєму можливому виконанню обов'язків прем'єр-міністра" Нідерландів.

"Я більше не можу стати лідером Кабінету міністрів (уряду. – Ред.). Я дякую багатьом людям, які висловили мені свою довіру. Нарешті, я вірю, що з'явиться цей Кабінет міністрів, який має хороші плани для країни", – сказав Пластерк.

Місцеві ЗМІ раніше писали, що Рональд Пластерк був фаворитом Герта Вілдерса – лідера ультраправої Партії свободи, найбільшої в нижній партії парламенту Нідерландів – на посаду прем’єра, хоча публічно цього не оголошував.

Минулого тижня чотири нідерландські партії, зокрема й Партія свободи Вілдерса, які з кінця листопада вели переговори про нову коаліцію після парламентських виборів, домовились про формування уряду.

Коаліційні переговори досягли більшого прогресу відтоді, як лідер Партії свободи дещо пом'якшив свою радикальну риторику і погодився не бути прем'єр-міністром, аби сформувати коаліцію.

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