Коаліція "Ліво-зелених" та лейбористів (GroenLinks-PvdA) з невеликим відривом набрала більшість голосів на виборах до Європарламенту в Нідерландах, хоча найбільший здобуток отримала ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса.

Про це свідчить загальнонаціональний екзитпол, опублікований NOS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними екзитполу, коаліція GroenLinks-PvdA отримала вісім місць, трохи випередивши PVV Вілдерса, яка матиме сім мандатів.

Таким чином, ліві партії втратили одне місце порівняно з результатом 2019 року, але мають найбільшу підтримку виборців. Екзитпол має похибку приблизно в один мандат.

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Дві ліві партії балотувалися за єдиним списком, але після виборів матимуть окремі фракції в Європарламенті.

Цей результат означає значний успіх для партії Вілдерса після його перемоги на минулорічних національних виборах, оскільки PVV не мала жодного місця на попередніх виборах до Європарламенту та отримала його лише після перестановок у зв'язку з виходом Великої Британії з ЄС.

Остаточні результати виборів у Нідерландах будуть оголошені після завершення голосування у всіх 27 країнах-членах Євросоюзу, у неділю о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомляли, що ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса є серед лідерів уподобань виборців на виборах до Європарламенту.

У четвер 6 червня у ЄС почався чотириденний період голосування на виборах до Європарламенту, що проходить у всіх 27 країнах-членах.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій перевищить кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

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