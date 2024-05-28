ЗМІ: На пост прем'єра Нідерландів висувають ексглаву розвідки

Колишній голова розвідки Нідерландів Дік Схооф буде представлений у вівторок кандидатом на посаду прем'єр-міністра нового правого уряду країни.

Про це повідомили численні нідерландські медіа, зокрема NOS, пише "Європейська правда".

Чотири партії, які сформують новий уряд на чолі з націоналістичною Партією свободи Герта Вілдерса, анонсували пресконференцію за участю Схоофа на 17:00 за місцевим часом у вівторок.

Дік Схооф фото: ANP

Переможець виборів Вілдерс раніше цього місяця досяг угоди про формування нового уряду з трьома іншими консервативними партіями, після того, як виключив свою кандидатуру на пост прем’єр-міністра.

Реклама:

67-річний Схооф сьогодні є високопоставленим посадовцем в Міністерстві юстиції Нідерландів. Протягом багатьох років він очолював розвідувальну службу країни AIVD і антитерористичне агентство NCTV.

Новий уряд повинен буде дотримуватися угоди, досягнутої чотирма партіями, яка спрямована на обмеження міграції та винятки з правил ЄС щодо надання притулку і захисту довкілля.

Лідер ультраправих Вілдерс минулого тижня заявив, що очікує на початок роботи нового уряду до кінця червня.

Раніше нідерландський політик Рональд Пластерк, який фігурував серед імовірних кандидатів на посаду прем’єр-міністра, відмовився від посади після того, як опинився в центрі суперечки через патент на лікування раку.

Читайте також: З ультраправими, але не проти України: чому "уряд Вілдерса" не зробить Нідерланди проросійськими.