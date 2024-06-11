США заборонили імпорт з трьох компаній Китаю через примусову працю уйгурів

Сполучені Штати додали ще три компанії до списку, що забороняє імпорт з фірм, яких підозрюють у причетності до примусової праці уйгурів у КНР.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство національної безпеки (МНБ) США, інформує Reuters.

До списку, що забороняє імпорт, потрапили виробник взуття Dongguan Oasis Shoes, виробник електролітичного алюмінію Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity, а також виробник продуктів харчування Rizhao Meijia Group.

"Завдяки цим діям МНБ посилює свою увагу до морепродуктів, алюмінію та взуття – секторів, які відіграють важливу роль в економіці Сіньцзяну – та забезпечує недопущення товарів, вироблених із застосуванням примусової праці, на ринок США", – йдеться в окремій заяві відомства.

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Американські посадовці вважають, що китайська влада створила трудові табори для уйгурів та інших груп мусульманських меншин у західному регіоні Сіньцзян. Пекін заперечує будь-які зловживання.

Сполучені Штати додали до цього списку вже десятки компаній.

Раніше повідомляли, що згідно з очікуваннями посадовців США, Група семи (G7) цього тижня надішле нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати Росії ухилятися від західних санкцій.

Перед цим США звинувачували Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні та попереджали про санкції за підтримку російської війни.

Утім, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім не має інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю після того, як це припустив міністр оборони Британії Грант Шаппс.