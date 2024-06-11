США запретили импорт с трех компаний Китая из-за принудительного труда уйгуров

Соединенные Штаты добавили еще три компании в список, запрещающий импорт из фирм, которых подозревают в причастности к принудительному труду уйгуров в КНР.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство национальной безопасности (МНБ) США, информирует Reuters.

В список, запрещающий импорт, попали производитель обуви Dongguan Oasis Shoes, производитель электролитического алюминия Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity, а также производитель продуктов питания Rizhao Meijia Group.

"Благодаря этим действиям МНБ усиливает свое внимание к морепродуктам, алюминию и обуви – секторов, которые играют важную роль в экономике Синьцзяна – и обеспечивает недопущение товаров, произведенных с применением принудительного труда, на рынок США", – говорится в отдельном заявлении ведомства.

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Американские чиновники считают, что китайские власти создали трудовые лагеря для уйгуров и других групп мусульманских меньшинств в западном регионе Синьцзян. Пекин отрицает любые злоупотребления.

Соединенные Штаты добавили в этот список уже десятки компаний.

Ранее сообщалось, что согласно ожиданиям чиновников США, Группа семи (G7) на этой неделе направит новое жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций.

США ранее обвиняли Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине и предупреждали о санкциях за поддержку российской войны.

Но советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не располагает информацией о возможных фактах поставок оружия в Россию из Китая после того, как это предположил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.