Премьер Армении заявил, что не поедет в Беларусь, пока там руководит Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока руководителем этой страны является Александр Лукашенко.

Об этом Пашинян сказал в парламенте в четверг, его цитирует News.am.

Говоря о сложных отношениях между Арменией и ОДКБ, армянский премьер напомнил о заявлении лидера Беларуси.

"Один из руководителей государств ОДКБ говорит, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. А после этого я должен что-то обсуждать с лидером Беларуси в формате ОДКБ?" – сказал Пашинян.

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В то же время он отметил, что в рамках СНГ и ЕАЭС он в каком-то смысле будет вынужден сотрудничать с лидером Беларуси.

"Но я заявляю, что отныне я не буду ездить в Беларусь, пока президент Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси. И вообще я заявляю, что отныне ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь", – пообещал Пашинян.

Накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заверил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил о том, что Ереван выходит из Организации договора о коллективной безопасности.

Ранее на вопрос оппозиционного депутата о возможности выхода из ОДКБ Пашинян сказал, что некоторые члены этого альянса не выполнили договорных обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном". "Мы выйдем (из ОДКБ. – Ред.), мы решим, когда", – добавил премьер Армении.

В прошлом месяце он заявил, что как минимум два государства-участника Организации договора коллективной безопасности фактически помогали Азербайджану с подготовкой к войне против Армении, которая началась в 2020 году.