Взрывы в гараже многоквартирного дома в Швейцарии: 2 погибли, 11 пострадали

Два человека погибли в результате взрывов в подземном гараже многоквартирного дома на севере Швейцарии, еще 11 получили легкие ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Взрывы прогремели в районе Нуссбаумен небольшого городка Оберзиггенталь, что к северо-западу от Цюриха, около 19:00 в четверг.

AP

Полиция кантона Аргау сообщила, что они, вероятно, были вызваны несчастным случаем, но не предоставила подробностей.

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По данным швейцарских СМИ, взрывы вызвали большое облако дыма, которое было видно издалека, и их было слышно далеко за пределами города.

По словам правоохранителей, огонь в какой-то момент распространился на несколько этажей здания. В то же время жителей нескольких домов эвакуировали.

Сообщалось, что 13 июня в бельгийском городе Антверпен произошел сильный взрыв в жилом доме на верхних этажах, известно об одном погибшем.

Напомним, в Румынии на прошлой неделе произошел мощный взрыв в магазине строительных товаров, пострадали 13 человек.

В Польше в начале недели произошел взрыв на оружейном заводе, службы пока не видят "иностранного следа" в этом событии.