У бельгійському Антверпені вибух зруйнував три поверхи будинку, є загиблі
Вранці 13 червня у бельгійському місті Антверпен стався сильний вибух у житловому будинку на верхніх поверхах, відомо про одного загиблого.
Про це повідомляє RTBF, пише "Європейська правда".
Вибух стався на верхніх поверхах п’ятиповерхової будівлі у районі Хобокен, внаслідок чого у лівій частині будівлі обвалилися міжповерхові перекриття аж до третього поверху.
Zware explosie op Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken: deel van huis weggeblazen https://t.co/LHAr4Wq4Lh pic.twitter.com/J10IBSCVK9Реклама:– Gazet van Antwerpen (@gva) June 13, 2024
Рятувальники витягли з-під завалів шістьох постраждалих, один з них невдовзі помер. Ще троє постраждалих у важкому стані.
Триває обстеження і розбір завалів, де потенційно ще можуть бути люди. Рятувальники не можуть зайти безпосередньо на постраждалі поверхи через загрозу обвалу.
На місце надзвичайної події приїхали мер і губернаторка провінції.
Можливих причин вибуху офіційно не повідомляли, у ЗМІ припускають, що це міг бути витік газу.
Нагадаємо, у Румунії минулого тижня стався потужний вибух в магазині будівельних товарів, постраждали 13 осіб.
У Польщі на початку тижня стався вибух на збройовому заводі, служби поки не бачать "іноземного сліду" у цій події.