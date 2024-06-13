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У бельгійському Антверпені вибух зруйнував три поверхи будинку, є загиблі

Новини — Четвер, 13 червня 2024, 13:48 — Марія Ємець

Вранці 13 червня у бельгійському місті Антверпен стався сильний вибух у житловому будинку на верхніх поверхах, відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє RTBF, пише "Європейська правда".

Вибух стався на верхніх поверхах п’ятиповерхової будівлі у районі Хобокен, внаслідок чого у лівій частині будівлі обвалилися міжповерхові перекриття аж до третього поверху. 

Рятувальники витягли з-під завалів шістьох постраждалих, один з них невдовзі помер. Ще троє постраждалих у важкому стані. 

 

Триває обстеження і розбір завалів, де потенційно ще можуть бути люди. Рятувальники не можуть зайти безпосередньо на постраждалі поверхи через загрозу обвалу. 

На місце надзвичайної події приїхали мер і губернаторка провінції. 

Можливих причин вибуху офіційно не повідомляли, у ЗМІ припускають, що це міг бути витік газу. 

Нагадаємо, у Румунії минулого тижня стався потужний вибух в магазині будівельних товарів, постраждали 13 осіб.

У Польщі на початку тижня стався вибух на збройовому заводі, служби поки не бачать "іноземного сліду" у цій події. 

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